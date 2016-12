The official trailer to Season 2 of Starz hit show, ‘Power,’ starring Curtis “50 Cent” Jackson, La La Anthony, Omari Hardwick, Naturi Naughton, Lela Loren, Joseph Sikora, Andy Bean, Sinqua Walls, Adam Huss, Luis Antonio Ramos, J.R. Ramirez, Debbi Morgan, Shane Johnson, and Enrique Murciano.