Santo- Lascia Morire, Nuovo Mixtape! Feature Il 10 marzo sarà in freedownload il nuovo mixtape di Santo Trafficante “Lascia morire”, il seguito di “Vivi” e la seconda parte di Mixtape che anticipano l’album “Vivi e Lascia morire”. Questo lavoro contiene le partecipazioni di Asher Kuno, Ago, Soave, Duellz e Gabba da Blocco Records e AOV. More info:

http://www.myspace.com/santoblanco

http://www.santoblanco.com

