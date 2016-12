Pooglia Tribe alla presentazione di Puglia Sounds

Feature

Anche la band hip hop Pooglia Tribe, assieme a Sud Sound System, Caparezza, Nicola Conte, Apres la Classe ed altri gruppi, ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione di ‘Puglia Sounds – the music system’: un circuito, promosso dalla Regione Puglia, a sostegno della musica prodotta nella regione. “E’ un progetto molto interessante – ha detto Gaetano Occhiofino (in foto), in arte Torto Og, componente di Pooglia Tribe -. Se funzionasse così come funziona l’Apulia Film Commision per il cinema, sarebbe uno strumento efficace ed essenziale per le realtà musicali pugliesi”. “E’ una novità assoluta per la nostra regione – ha continuato – e questo non può che gratificare chi, da anni, anima la Puglia con concerti e tanta buona musica”. Non a caso, in platea, c’erano i maggiori esponenti della cultura musicale ‘made in Puglia’ che si sono esibiti cantando ‘acapella’ alcune delle proprie canzoni: “E’ stato molto bello ed emozionante – ha concluso Occhiofino – vedere tutte queste realtà unite a sostegno di un progetto simile. Con Sud Sound System, Caparezza e molti altri, collaboriamo da molto tempo. Siamo gruppi che, da anni, contribuiscono a promuovere il territorio pugliese, attraverso la musica. Non possiamo che esser soddisfatti della nascita di ‘Puglia Sounds’”.