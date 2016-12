Nuovo Singolo Della Crew -Radici Nel Cemento- Feature La storica band reggae, “Radici nel cemento”, dopo l’uscita dell’ultimo album “Il paese di pulcinella” (2008) che ha riscosso grande successo, è impegnata attualmente alla realizzazione di un singolo che uscirà a breve.

Si tratta del brano “So’ rugantino” contenuto proprio nell’ultimo cd, riproposto ora in due nuove versioni: live e in studio inna dancehall version, accompagnate da due rispettivi clip video. Dopo un lungo letargo invernale, i radici si ripropongono con questa novità, alla quale ne seguiranno altre, più carichi di prima e pronti a ripartire con nuovi ritmi per regalarci ancora una volta forti emozioni in levare. La bella stagione è vicina, e se queste sono le premesse, sarà una primavera davvero calda.

Non ci resta che attendere… www.myspace.com/radicinelcementospace

www.myspace.com/radicinelcementospace

www.radicinelcemento.it

