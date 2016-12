Noyz Narcos – Guilty (Album Out Now)

Feature

Out Now :Guilty (prodotto da Propaganda Records), che pur suonando hardcore dal primo pezzo (l’intro è una gentile concessione di Necro, uno dei massimi esperti di horror rap al mondo) all’ultimo, non è solamente truce nell’immaginario e nei testi ma è di una lucidità rara. Tutto questo porta Noyz ad un salto qualitativo, sia sull’interpretazione metrica, sia sull’uso della penna. Un album di quindici tracce, ricco di spunti, che rende difficile una presentazione. Abbiamo interpellato gli artisti, tutti su una major discografica, come Fabri Fibra che di Noyz dice: “un rapper romano capace di fare il Rap nella Roma capitale, Roma cattolica credente praticante, la Roma storica, i monumenti, i fiumi di autobus dei turisti, Palazzo Grazioli e i politici, le battute in romano, Moccia e i Cesaroni. La Roma che ci ha nauseato ha creato un lato oscuro maledetto tenuto ben nascosto dai Media; i giornali e le radio non ne parlano, ne parla invece Noyz Narcos del Truce Klan. Scenari oscuri e spaccati di vita descritti alla perfezione con rime davvero original”



