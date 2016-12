Killa Cali – Miracolo Militante (Recensione)

Feature

Killa Cali. Miracolo militante, in vendita il primo disco ufficiale di Killa Cali dal titolo Miracolo Militante, edito da TRB Records. Il cd è disponibile negli store digitali iTunes, Amazon, Rapsody, eMusic e Napster, mentre la copia fisica può essere ordinata direttamente alla mail ordini@killacali.net al costo di 12 €, spese di spedizione incluse…

Da lunedì 14 giugno il disco sarà disponibile presso i negozi specializzati di tutta Italia, tra cui Goody Music (Roma), Music Empire (Maglie, LE), VibraRecords (Verona e Milano), Unity Store (Reggio Emilia), Gun Funk Shop e Disco d’Oro (Bologna). Il disco può essere acquistato anche tramite il Closed Hip Hop Store di Luca Depunzio contattandolo al sito www.myspace.com/closedzone .

Per qualunque informazione a riguardo potete contattarmi alla mail info@killacali.net .

Vi informo, inoltre, che nella giornata di domani uscirà una lunga intervista per il sito www.fromthecourt.com, interessante pagina di informazione su hip hop e pallcanestro. Nell’intervista si parlerà a lungo del disco e dei nuovi brani.

Tracklist di Miracolo Militante:

01. MIRACOLO MILITANTE Prodotta da Aleaka

02. QUESTA E’ LA MIA REALTA’ Prodotta da Ochoa

03. MUSICA RIBELLE Prodotta da 3D

04. ARIA DI CASA Prodotta da Strage

05. NON VADO AL FRESCO feat. NEX CASSEL Prodotta da AleAka

06. INTORNO AL MONDO feat. INOKI Prodotta da Denny The Cool

07. STELLA feat. LA MISS Prodotta da AleAka

08. TU NON MI CONOSCI Prodotta da Rako Alma

09. COSA C’E’ TRA NOI feat. MISS CRIS, ROYAL CIONTA Prodotta da Larry Joule

10. OMAGGI DI UN FUMATORE Prodotta da Jack The Smoker

11. COME IL VENTO Prodotta da Rako Alma

12. LONTANO DAGLI OCCHI feat. AMIR Prodotta da AleAka

13. SONO CRESCIUTO Prodotta da VNG

14. AMARCORD Prodotta da Prize

15. AL POSTO MIO Prodotta da Rako Alma