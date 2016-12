Il Nuovo Album Di Rischio “Sogni D’oro” Dal 15 Aprile Feature Sogni D’Oro è il titolo del nuovo album di Rischio anche conosciuto come Jimmy Spinelli in tutti i negozi di dischi e digital download dal 15 Aprile. Album ricco di featuring da tutta la scena nazionale: Ghemon Scienz, Jake La Furia & Guè Pequeno (Club Dogo), Luchè & Nto’ (Co’Sang), Lugi, Dargen D’amico tra gli altri. I soldi e il cambiamento, parole chiave dei nostri giorni, sono l’incubo di fondo. Brani “freddi e distaccati” si mescolano ad altri più “sentiti e appassionati”, tra disillusione e iperrealismo cinico, rime taglienti e dirette e gusto della metafora per dissacrare le mistificazioni della realtà. Basi potenti che spaziano dalle classiche sonorità hip hop a suoni elettronici, grazie al fondamentale contributo di J-Falla e Shablo che producono gran parte dell’album. Il singolo “Ragazzi Fuori Pt.2” sarà accompagnato dall’omonimo videoclip ispirato al cult movie di Mathieu Kassovitz l’Odio, dopo l’ottimo esordio alla regia di Rischio con il team Undervilla nel precedente video schock “Come stai” programmato coraggiosamente da Deejay Tv in fascia protetta. La bonus track “Un altro giorno un’altra svolta” è già un’anticipazione del prossimo album a titolo provvisorio “Un altro giorno”. Produzioni a cura di Shablo, J-Falla, Kennedy e Bruttold Beatz (Deda & Kaos) 1-Il Rischio 2-Ricorda sempre 3-Come stai feat. Nunzio 4-Prove nascoste feat. Cuba Cabbal 5-Sogni d’oro 6-Ragazzi fuori pt.2 feat. Ghetto Eden 7-Ci vuoi qui feat. Royal Mehdi,’Nto 8-Bolo-Casablanca feat. Mc Casaoui,Lama Islam 9-Nelle vene/stesso sangue feat. Royal Mehdi,Jake la furia,Luchè 10-Quando brindiamo feat Ricardo Phillips 11-Angeli e santi feat. Royal Mehdi,Guè Pequeno 12-E’ solo il tocco feat. Pupiddrhu 13-Dose di pace feat. Dargen D’Amico,Lugi,Dan-T 14-L’eclisse feat. Ghemon Scienz,Marina Bonus track 15-Un altro giono,un’altra svolta” tutte le tracce in preascolto su www.ilike.com/artist/Rischio 3.7K views 0 shares G +1 0 WhatsApp 0

