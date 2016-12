Hanzo – Il Figlio Dell’Uomo

Feature

Dopo quasi un decennio di attività ed autoproduzioni come “Frequenza Mista” in seno a 7 peccati crew (F+M, Trasmissioni Clandestine, BBelve mixtape, Soundbbelve, Tony Ruffiano & Jonny Barletta), affiancato dagli “amici di sempre”, Hanzo esce con un disco solista. A produrre i beats ci pensano i soliti Stuta P e Damaxx che appaiono anche col loro rap in qualche pezzo, oltre allo “storico” socio Meto aka ElMarsica. Un disco dalle sonorità “fresche” ma dure al tempo stesso, con tematiche per lo più autobiografiche..o per lo meno con tale velata pretesa.”Un’ altra pietra nello stagno” come lo definisce l’autore stesso… impresa realizzata, come al solito, a costo zero… “ai posteri l’ ardua sentenza”.

Tracklist:

Intro Fuoco amico Dove vai ?!? feat. Damaxx Yeah! feat. Stuta P Partiamo feat. ElMarsica Chi sei? Calci nella schiena feat. Stuta P Bambina Skit Handz up Il suono della Jungla feat. ElMarsica Andate a fare in culo Boom ! Un altro metro appena Outro

More info:

www.myspace.com/hanzofm

www.7peccati.com