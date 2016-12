Gli Inquilini – Nuova Formazione e Nuovo Album in Arrivo Feature Numeri è il titolo del nuovo singolo e video, presentato ieri a Roma, che anticipa l’imminente album del collettivo rap romano Gli Inquilini.

Dopo tre anni dal precedente I Mostri Capitolo 3, Daniel Mendoza, Profeta Matto e Maya tornano con un nuovo lavoro e la formazione arricchita di tre nuovi componenti. Entrano infatti nella band Flake voce new soul e r’n’b della scena romana, l’mc Sgravo e il dj Fast Cut.

Se i lavori solisti di Daniel Mendoza (Un Pugno nello Stomaco e Roulette Russa) e Profeta Matto (Chiesa Del Crunk "Amen") avevano dato un assaggio di quello che stava per succedere, il nuovo album regalerà al pubblico de Gli Inquilini grandi sorprese e farà nuovamente parlare di loro nella scena hip hop italiana.

