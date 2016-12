Ghemon: Radio Fantasma su Supreme Radio Feature Da oggi, mercoledì 10 marzo 2010, Ghemon inizia la sua nuova avventura su Supreme Radio, una delle più importanti realtà italiane “in streaming” , nonchè la prima italiana a essere inserita nel roster delle radio di Itunes. Il programma si chiamerà “Radio Fantasma”, di cui i più affezionati hanno potuto ascoltare già alcune puntate pilota su www.blue-nox.com. Un’ ora settimanale, con inizio alle 22, per “Radio Fantasma” , che si propone di suonare tante “chicche”, sia italiane che estere, ma anche di far sorridere con ospiti sconosciuti e pubblicità di fantomatici marchi e prodotti (saranno veri?). Vi ricordiamo che potete ascoltare la radio non solo da Itunes, e collegandovi al sito www.supremeradio.it ma anche dal vostro Iphone/Ipod Touch, scaricando l’applicazione gratuitamente dallo store!

Tutti sintonizzati allora dalle 22 alle 23, Ghemon e Jeanius Savonarola vi aspettano!

