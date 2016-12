Dargen D’Amico – Parte Prima (Recensione) Feature Nuovo Ep di Dargen, D’ (parte prima). Disponibile su Itunes Tracklist:

01. Bere una cosa

02. Nessuno parla più feat Fabri Fibra & Danti

03. Perché non sai mai (quel che ti capita)

04. Malpensandoti05. Van Damme (Saddam)

06. Prendi per mano D’Amico

07. Ma dove vai (Veronica)

More info: dargendamico.it 9.0K views 0 shares G +1 0 WhatsApp 0

You Might Like